Жасмин Паолини не примет участия в розыгрыше Кубка Хопмана — 2025

Финалистка Уимблдона-2024, пятая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини приняла решение сняться с розыгрыша коммерческого турнира Кубка Хопмана – 2025 из-за травмы ноги.

«Мне очень жаль сообщать вам, что в этом году я не смогу приехать в Бари на Кубок Хопмана. Мне нужно восстановиться после травмы колена, моему телу нужно немного времени. Но при этом я рада объявить, что моя напарница Лючия Бронцетти, с которой мы в прошлом году выиграли Кубок Билли Джин Кинг, сыграет вместе с Флавио Коболли.

Я уверена, что они сделают всё возможное и отдадут все силы, чтобы привести Италию к победе. Я буду поддерживать их из дома и надеюсь, что вы все придёте на турнир — это точно будет очень позитивная, особенная, фантастическая теннисная неделя. Так что надеюсь, вы тоже будете их поддерживать. Вперёд Италия!» – сказала Паолини в видео, размещённом в аккаунте турнира в социальной сети Х.

Кубок Хопмана – 2025 пройдёт с 16 по 20 июля в итальянском Бари. В его розыгрыше примут участие сборные Италии, Хорватии, Греции, Испании, Франции и Канады.