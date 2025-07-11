«Желаю удачи в Италии». Коболли пошутил над Швёнтек после слов о любви к пасте с клубникой

24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли пошутил над кулинарными пристрастиями польской теннисистки Иги Швёнтек, которая во время розыгрыша Уимблдона-2025 рассказала, что любит употреблять в пищу пасту с йогуртом и клубникой.

«Я разговаривал с ней и сказал: «Что ты наделала? Теперь все хотят попробовать клубнику с пастой!» Я бы не хотел оказаться на её месте… Желаю ей удачи, когда она вновь вернётся в Италию (смеётся)», – приводит слова Коболли Tennis Channel.

Напомним, Ига Швёнтек вышла в финал Уимблдона-2025, где сыграет с американской теннисисткой Амандой Анисимовой. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.