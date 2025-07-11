Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надежда Петрова — о Хачанове: это его лучшее выступление на Уимблдоне, он это заслужил

Надежда Петрова — о Хачанове: это его лучшее выступление на Уимблдоне, он это заслужил
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова оценила игру 20-й ракетки мира Карена Хачанова на Уимблдоне, назвав её лучшей на турнире «Большого шлема».

«Очень радостно за Карена. Мне кажется, это вообще его лучшее выступление на Уимблдоне, он это заслужил. Он показывает в последнее время хорошие, стабильные результаты, это очень радует. Сейчас чуть поднимется в рейтинге и закрепится. С Фрицем, думаю, повлиял фактор физики. Фриц не доиграл четвёртый круг — буквально сет и половина прошли, когда его соперник снялся. У Карена же во втором и третьем круге было два трудных пятисетовых матча, поэтому он провёл на корте больше времени. Фриц просто переиграл Карена в этом матче, он был более агрессивен, более разнообразен. Только за счёт этого он и победил, но оба были достойны победить в том матче», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Среди россиян в мужском одиночном разряде Карен Хачанов показал лучший результат, дойдя до четвертьфинала и уступив пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу в четырёх сетах (3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4-7)).

Ранее в первом круге вылетели Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, в 1/8 финала розыгрыш турнира покинул Андрей Рублёв.

Материалы по теме
Алькарас взял сет в битве за финал Уимблдона! Ещё сыграют Джокович и Синнер. LIVE!
Live
Алькарас взял сет в битве за финал Уимблдона! Ещё сыграют Джокович и Синнер. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android