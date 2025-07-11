Надежда Петрова — о Хачанове: это его лучшее выступление на Уимблдоне, он это заслужил

Бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова оценила игру 20-й ракетки мира Карена Хачанова на Уимблдоне, назвав её лучшей на турнире «Большого шлема».

«Очень радостно за Карена. Мне кажется, это вообще его лучшее выступление на Уимблдоне, он это заслужил. Он показывает в последнее время хорошие, стабильные результаты, это очень радует. Сейчас чуть поднимется в рейтинге и закрепится. С Фрицем, думаю, повлиял фактор физики. Фриц не доиграл четвёртый круг — буквально сет и половина прошли, когда его соперник снялся. У Карена же во втором и третьем круге было два трудных пятисетовых матча, поэтому он провёл на корте больше времени. Фриц просто переиграл Карена в этом матче, он был более агрессивен, более разнообразен. Только за счёт этого он и победил, но оба были достойны победить в том матче», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Среди россиян в мужском одиночном разряде Карен Хачанов показал лучший результат, дойдя до четвертьфинала и уступив пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу в четырёх сетах (3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4-7)).

Ранее в первом круге вылетели Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, в 1/8 финала розыгрыш турнира покинул Андрей Рублёв.