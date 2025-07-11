Роджер Федерер сделал прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона между Синнером и Джоковичем

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер сделал прогноз на полуфинальный матч Уимблдона-2025 между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и Новаком Джоковичем из Сербии.
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— Роджер, кто станет победителем матча — Синнер или Джокович?
— Хмм, Новак! — ответил Федерер репортёру.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Янник Синнер — Новак Джокович. Счёт личных встреч в официальных матчах — 5-4 в пользу Синнера (2-0 в пользу Джоковича на траве).
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).
- 11 июля 2025
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