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Роджер Федерер сделал прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона между Синнером и Джоковичем

Роджер Федерер сделал прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона между Синнером и Джоковичем
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер сделал прогноз на полуфинальный матч Уимблдона-2025 между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и Новаком Джоковичем из Сербии.

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Роджер, кто станет победителем матча — Синнер или Джокович?
— Хмм, Новак! — ответил Федерер репортёру.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Янник Синнер — Новак Джокович. Счёт личных встреч в официальных матчах — 5-4 в пользу Синнера (2-0 в пользу Джоковича на траве).

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).

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