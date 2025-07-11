«Она одна из лучших в мире». Экс-тренер Анисимовой — о прогрессе теннисистки

Экс-тренер американки Аманды Анисимовой Ромен Дерридер отреагировал на успешное выступление теннисистки на Уимблдоне-2025. 12-я ракетка мира вышла в финал турнира, обыграв в полуфинале белоруску Арину Соболенко 6:4, 4:6, 6:4.

«Аманда была запрограммирована на успех, но иногда в жизни всё складывается так, что это занимает больше времени. Рад видеть её счастливой и раскрепощённой на корте. Ментально она точно знает, чего хочет. Когда у неё есть эмоциональная стабильность и последовательность в работе, ничто не может её остановить. С точки зрения чистого тенниса, она одна из лучших в мире, причём с огромным отрывом. С задней линии у неё самый красивый бэкхенд в туре. Она невероятно опасна, постоянно давит и может нанести виннер с любой позиции. Отлично видеть её в такой форме. Когда Аманда хочет играть, она может победить кого угодно», — сказал Дерридер в интервью L’Équipe.

23-летняя Анисимова стала самой молодой представительницей США, которой удалось выйти в финал Уимблдона с 2003 года.