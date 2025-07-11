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«Она одна из лучших в мире». Экс-тренер Анисимовой — о прогрессе теннисистки

«Она одна из лучших в мире». Экс-тренер Анисимовой — о прогрессе теннисистки
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Экс-тренер американки Аманды Анисимовой Ромен Дерридер отреагировал на успешное выступление теннисистки на Уимблдоне-2025. 12-я ракетка мира вышла в финал турнира, обыграв в полуфинале белоруску Арину Соболенко 6:4, 4:6, 6:4.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Аманда была запрограммирована на успех, но иногда в жизни всё складывается так, что это занимает больше времени. Рад видеть её счастливой и раскрепощённой на корте. Ментально она точно знает, чего хочет. Когда у неё есть эмоциональная стабильность и последовательность в работе, ничто не может её остановить. С точки зрения чистого тенниса, она одна из лучших в мире, причём с огромным отрывом. С задней линии у неё самый красивый бэкхенд в туре. Она невероятно опасна, постоянно давит и может нанести виннер с любой позиции. Отлично видеть её в такой форме. Когда Аманда хочет играть, она может победить кого угодно», — сказал Дерридер в интервью L’Équipe.

23-летняя Анисимова стала самой молодой представительницей США, которой удалось выйти в финал Уимблдона с 2003 года.

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