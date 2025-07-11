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«Очень хороший результат». Ольховский — о выступлении россиян на Уимблдоне-2025

«Очень хороший результат». Ольховский — о выступлении россиян на Уимблдоне-2025
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о результатах представителей России на Уимблдоне-2025.

«Четыре человека вышли в четвертьфинал, это очень хороший результат. Мы ждали, наверное, меньшего в этом году, поэтому это успешный результат. Да, в полуфинал никто не попал, но ребята показали хорошую игру. И мы ещё поболеем за Веронику Кудерметову в парном разряде», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Последней россиянкой в одиночном разряде была седьмая ракетка мира Мирра Андреева. В 1/4 финала она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). На стадии 1/4 финала также Людмила Самсонова проиграла Иге Швёнтек из Польши со счётом 2:6, 5:7, а Анастасия Павлюченкова не смогла справиться с Амандой Анисимовой из США (1:6, 6:7 (9:11).

В мужской сетке в первом круге уступили Роман Сафиуллин и Даниил Медведев. Андрей Рублёв проиграл в матче четвёртого круга Карлосу Алькарасу, а Карен Хачанов дошёл до 1/4 финала, где уступил Тейлору Фрицу.

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