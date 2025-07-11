Мыскина: очень сильно триггернул Димитров, он такой бедный и несчастный

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 в одиночном разряде россиянка Анастасия Мыскина отреагировала на травму болгарского теннисиста в матче Уимблдона с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Игрок из-за травмы снялся с матча 1/8 финала турнира, ведя 2:0 по сетам.

«У нас идёт Уимблдон. Я не знаю, по мне он какой-то очень такой насыщенный на разные события. И вот меня очень сильно триггернул или как-то заволновал Димитров. Он такой, блин, бедный, такой несчастный, когда он упал, вот эти слёзы, вот эти… Я не знаю, как это даже назвать, мне было жалко, но при этом Синнер же уже ещё упал в первом сете, когда там он поскользнулся, когда он тоже с рукой встал, локоть, врача вызвал. И мне в рабочем чате у нас сразу переписка, там, кто выиграет, кто проиграет. И я такая пишу, да выиграет тот, кто выживет. В конце концов, реально так и получилось», — сказала Мыскина в эфире «Больше!».

Григор Димитров получил частичный разрыв большой грудной мышцы. Характер травмы был установлен после тщательного обследования и консультации у одного из лучших врачей в этой сфере.