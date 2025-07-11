Тим Хенмэн – о полуфинале Уимблдона между Синнером и Джоковичем: всё решат мелочи

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказал мнение о том, что будет играть ключевую роль в полуфинальном матче Уимблдона-2025, где сыграет итальянец Янник Синнер и сербский теннисист Новак Джокович.
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«Думаю, Синнер подходит к этому матчу в статусе фаворита. Были опасения насчёт его локтя, но он сумел прибавить. Он выглядел очень-очень уверенно, за исключением матча против Димитрова.
Джокович и Синнер прекрасно знают игру друг друга. Всё сведётся к деталям и моментам. Это полуфинал, от которого текут слюнки. Матч, которого действительно стоит ждать с нетерпением. Джокович продолжает делать свою работу. Они отлично изучили стили друг друга. У серба — история успехов на траве, Синнер — снова в полуфинале, но ещё ни разу не заходил дальше на Уимблдоне.
Так что всё решат мелочи: кто точнее подаёт, кто раньше захватывает инициативу в розыгрышах, кто будет диктовать ход игры и — главное — кто реализует свои шансы и сделает брейки», – приводит слова Хенмэна Tennis 365.
- 11 июля 2025
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