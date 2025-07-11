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«Думаю, он не вернётся в этом году». Мыскина — о травме Димитрова

«Думаю, он не вернётся в этом году». Мыскина — о травме Димитрова
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 в одиночном разряде россиянка Анастасия Мыскина высказалась о травме болгарского теннисиста Григора Димитрова, предположив, что он не сможет полноценно восстановиться в сезоне-2025.

«Я думаю, что он не вернётся с этой травмой в этом году, мне кажется, что он не очень способен… Мне кажется, в нём не хватает какого-то стержня. Например, тот же Зверев вернулся, всё равно он вернулся. А вот мне кажется, у Димитрова нет этого какого-то качества. Ну, на мой взгляд, не знаю, хотя его называли вторым Федерером, но он не был для меня прям такой глыбой. Я думаю, что к US Open даже не поправится», — сказала Мыскина в эфире «Больше!».

Напомним, Григор Димитров получил частичный разрыв большой грудной мышцы. Характер травмы был установлен после тщательного обследования и консультации у одного из лучших врачей в этой сфере.

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