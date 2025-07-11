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«Попались под руку». Сафина предположила, почему Синнер уволил двух специалистов

«Попались под руку». Сафина предположила, почему Синнер уволил двух специалистов
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Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина высказалась об изменениях в тренерском штабе первой ракетки мира Янника Синнера. Специалисты Марко Паничи и Улисес Бадио покинули команду игрока накануне Уимблдона-2025. Синнер объяснил, что причиной стало отсутствие доверия между членами его команды.

«Не думаю, что причина в этом [Синнер уволил Паничи и Бадио], ведь если бы всё было из-за этого, они бы дали одно интервью, Янник сказал бы: «Всё, ребят, хватит. Ну, раз обсудили меня, ну, не надо на пять каналов говорить и обсуждать одно и то же». По сути-то, в принципе, каждый раз ему мусолят одну и ту же тему, что он, не знаю, плакал после финала. В этом нет ничего такого, человек тоже. Какой бы он ни был супергерой, у него всё равно тоже есть эмоции, действительно такое поражение тяжёлое.

Мне кажется, у него происходит какой-то момент, его щёлкает. И он вроде кажется таким спокойным-спокойным, а что-то его надрывает, и он просто всё меняет. Не знаю, почему такое ощущение. Что-то вот у него… Он так долго терпит, иногда, может, что-то не говорит, и он просто взрывается, а может быть, это вообще не имело никакого отношения к этим ребятам, но вот они просто попались под руку, а он внутри не справился с самим собой, по сути», — сказала Сафина в эфире «Больше!».

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