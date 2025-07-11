Леонардо Ди Каприо посетил матч Уимблдона между Фрицем и Алькарасом
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Знаменитый голливудский актёр Леонардо Ди Каприо посетил полуфинальный матч Уимблдона-2025, в котором встречаются пятая ракетка мира американец Тейлор Фриц и второй номер мирового испанец Карлос Алькарас.
Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:40 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|3
|4
|
|5
|6
|5
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Карлос Алькарас — Тейлор Фриц. Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Алькараса. Испанец выиграл у Фрица со счётом 6:4, 6:2 на «Мастерсе» в Майами в 2023 году и на Кубке Лэйвера в 2024-м (6:2, 7:5). Оба матча прошли на харде.
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).
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