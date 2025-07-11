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«Не поняла, в чём прикол». Мыскина и Сафина — о скандале с Павлюченковой на Уимблдоне

«Не поняла, в чём прикол». Мыскина и Сафина — о скандале с Павлюченковой на Уимблдоне
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Бывшие российские теннисистки Анастасия Мыскина и Дианара Сафина обсудили судейский скандал Анастасии Павлюченковой на Уимблдоне-2025.

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:35 МСК
Сонай Картал
51
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		4
7 7 		6
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Мыскина. Я абсолютно не поняла, в чём прикол, но судья… Мне кажется, вышечник просто не следил даже [за игрой], знаешь, он так вальяжно сидел, там на вышке вправо-влево [смотрел], там, что происходит.

Сафина. А это он сказал, что аут.

Мыскина. Он сказал, что аут, и позвонил всё равно?

Сафина. Да, он сказал «аут», не сработал Hawk-Eye. Он позвонил и потом говорит: два мяча, но мяч в ауте был. Это равносильно тому, когда, знаешь, говорят, игрок брал Hawk-Eye, и ты, допустим, отбиваешь, и если ты попадаешь в корт, или там дотягиваешься, и мяч летит в корт, то переигрывается два очка. А если ты как бы бьёшься, но не попадаешь в корд или мяч летит, то не переигрывается два очка, значит, ты забил. Но тут точно такая же ситуация. Мяч попал в аут, почему нужно переигрывать два мяча? Это же ошибка!

Мыскина. Я тоже не поняла. Абсолютно. Не поняла, мне кажется, никто не понял, и Настя в том числе не поняла. И после матча она сказала, что она, наверное, там ненавидела бы всех в моменте, Потому что этот один гейм мог вообще весь матч изменить. Мне кажется, если бы была более молодая эмоциональная девчонка, она бы очень сильно зациклилась на этой ошибке, и всё пошло бы просто в прах.

В первом сете при счёте 4:4 AD-40 на подаче Павлюченковой соперница пробила удар в большой аут. В динамике непопадание мяча в корт заметил и судья, но на этом розыгрыше не сработала электронная система «хоук-ай». Из-за этого, согласно правилам, судья на вышке принял решение переиграть розыгрыш. Очко в итоге Павлюченкова уступила, как и гейм.

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