Сафина — о финале «РГ» — 2025: Синнер рано выдохнул, надеялся, что Алькарас сам ошибётся

Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина высказалась о финале «Ролан Гаррос» — 2025, в котором итальянец Янник Синнер играл с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, подчеркнув особую ментальную силу испанца. Алькарас уступил два стартовых сета, но затем выиграл три подряд, завоевав трофей.

«Мы разговаривали с Маратом, и в этот момент на матчболах было ощущение, что чуть рано Синнер выдохнул. Синнер такой: «Всё». А нас сколько учили в детстве: «Пока руку не пожмёшь, матч не закончился». И вот это вот — хоть убей. В какие-то моменты он начал надеяться, что сейчас Алькарас сам ошибётся. Алькарас не ошибся — всё. Я считаю, он немножко подумал: «Ну всё, сейчас он ошибётся».

Алькарас же ещё такой, у него, как будто включается эта его энергия, и он начинает ловить кайф от того, что он борется, публика хочет ещё дальше продолжать, и он от неё начинает подпитываться, у него вырастают крылья. В принципе, как Надаль. Ничем не отличаются. У них есть такой момент с взаимодействием с публикой. Как только им дадут эту возможность, что публика за вас болеет, всё. Они начинают ещё больше с ней взаимодействовать», — сказала Сафина в эфире «Больше!».