Новак Джокович отменил тренировку перед полуфиналом Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович отменил тренировку перед полуфинальным матчем Уимблдонского турнира с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, сообщает ESPN Bet. В матче с Флавио Коболли 38-летний теннисист поскользнулся и упал на своём втором матч-пойнте. После чего выиграл и прошёл дальше.

Тренировка 24-кратного чемпиона турниров Большого шлема на площадках Уимблдона была запланирована на 13:00-15:00 по местному времени. Ранее Новак Джокович так же отменял тренировку за день до своего полуфинала на Открытом чемпионате Австралии — 2025 из-за разрыва мышцы бедра (подколенного сухожилия).

Серб становился финалистом двух последних Уимблдонов, оба раза уступая Карлосу Алькарасу. До этого он выигрывал во Всеанглийском клубе четыре раза подряд. Свой первый титул на Уимблдоне Новак Джокович завоевал в 2011 году.

Матч с итальянцем Янником Синнером пройдёт в пятницу, 11 июля. Встреча начнётся не ранее 17:30 мск. Счёт в противостоянии Синнера и Джоковича — 5:4 в пользу первой ракетки мира. Последний раз теннисисты встречались в полуфинале Открытого чемпионата Франции в июне. Тогда итальянец одержал победу в трёх сетах.