Карлос Алькарас — Тейлор Фриц: американец выиграл второй сет в полуфинале Уимблдона-2025

В эти минуты на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания) проходит матч полуфинала Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас встречается с представителем США Тейлором Фрицем, занимающим пятое место в мировом рейтинге.

Второй сет завершился со счётом 7:5 в пользу американского теннисиста. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Карлос Алькарас — Тейлор Фриц.

Розыгрыш Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.