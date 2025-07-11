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Карлос Алькарас — Тейлор Фриц: американец выиграл второй сет в полуфинале Уимблдона-2025

Карлос Алькарас — Тейлор Фриц: американец выиграл второй сет в полуфинале Уимблдона-2025
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В эти минуты на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания) проходит матч полуфинала Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас встречается с представителем США Тейлором Фрицем, занимающим пятое место в мировом рейтинге.

Второй сет завершился со счётом 7:5 в пользу американского теннисиста. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Карлос Алькарас — Тейлор Фриц.

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:40 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		7 3 4
6 		5 6 5
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Розыгрыш Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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