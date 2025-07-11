Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в финал Уимблдона-2025 в паре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в финал Уимблдона-2025 в парном разряде. В полуфинале они одержали победу над австралийкой Оливией Гадеки и американкой Дезире Кравчик со счётом 3:6, 6:0, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. За это время Кудерметова и Мертенс выполнили шесть подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 14. На счету их соперниц два эйса, пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из восьми.

В матче за титул Кудерметова и Мертенс сразятся с победительницами встречи Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) — Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия).