Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в финал Уимблдона-2025 в паре
Поделиться
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в финал Уимблдона-2025 в парном разряде. В полуфинале они одержали победу над австралийкой Оливией Гадеки и американкой Дезире Кравчик со счётом 3:6, 6:0, 6:3.
Уимблдон — парный разряд (ж). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:05 МСК
Оливия Гадеки
Дезире Кравчик
О. Гадеки Д. Кравчик
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|3
|
|6
|6
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. За это время Кудерметова и Мертенс выполнили шесть подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 14. На счету их соперниц два эйса, пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из восьми.
В матче за титул Кудерметова и Мертенс сразятся с победительницами встречи Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) — Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия).
Комментарии
- 11 июля 2025
-
18:07
-
17:36
-
17:17
-
17:09
-
17:03
-
17:02
-
16:55
-
16:52
-
16:46
-
16:38
-
16:38
-
16:26
-
16:24
-
16:16
-
15:59
-
15:53
-
15:44
-
15:37
-
15:31
-
15:11
-
14:59
-
14:51
-
14:44
-
14:31
-
14:25
-
13:47
-
13:41
-
13:31
-
13:00
-
12:52
-
12:51
-
12:37
-
12:30
-
12:23
-
12:13