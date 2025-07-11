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Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в финал Уимблдона-2025 в паре

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в финал Уимблдона-2025 в паре
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в финал Уимблдона-2025 в парном разряде. В полуфинале они одержали победу над австралийкой Оливией Гадеки и американкой Дезире Кравчик со счётом 3:6, 6:0, 6:3.

Уимблдон — парный разряд (ж). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:05 МСК
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
О. Гадеки Д. Кравчик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 3
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. За это время Кудерметова и Мертенс выполнили шесть подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 14. На счету их соперниц два эйса, пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из восьми.

В матче за титул Кудерметова и Мертенс сразятся с победительницами встречи Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) — Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия).

Календарь женского парного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского парного турнира Уимблдона-2025
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