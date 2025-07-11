Карлос Алькарас — Тейлор Фриц: испанец находится в сете от выхода в финал Уимблдона-2025
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В эти минуты на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания) проходит матч полуфинала Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас встречается с представителем США Тейлором Фрицем, занимающим пятое место в мировом рейтинге.
Третий сет завершился со счётом 6:3 в пользу испанского теннисиста, он повёл 2:1 по партиям. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Карлос Алькарас — Тейлор Фриц.
Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:40 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
4-й сет
1 : 2
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|4
|5
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|7
|3
|4
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|5
|6
|5
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Розыгрыш Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
Комментарии
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