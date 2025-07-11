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Анастасия Мыскина объяснила, почему считает, что Ига Швёнтек станет чемпионкой Уимблдона

Анастасия Мыскина объяснила, почему считает, что Ига Швёнтек станет чемпионкой Уимблдона
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 в одиночном разряде россиянка Анастасия Мыскина высказала мнение, что полька Ига Швёнтек выиграет Уимблдон-2025. В матче за титул она сразится с американкой Амандой Анисимовой.

«Швёнтек всё-таки, на мой взгляд, голодна… Её все уже похоронили. Она и говорит, вот вам назло всем. По себе знаешь всегда, когда тебя хоронят, когда в тебя не верят, ты наоборот ещё больше хочешь. Вот сто процентов.

И вспоминаются свои финалы турниров, когда никто не верил, что можно до него добраться. Особенно, когда все топы-топы играют, а ты вроде как тоже топ, но не топ для того, чтобы победить (улыбается). И тебя это лишний раз подхлёстывает. Мне кажется, что у Швёнтек настолько самолюбие есть внутри, плюс ей легче стало, что Арина проиграла. Мне кажется, она прям выдохнула после этого», — сказала Мыскина в эфире «Больше!».

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