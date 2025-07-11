Карлос Алькарас обыграл Тейлора Фрица и вышел в финал Уимблдона-2025
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Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал Уимблдона-2025. В полуфинале он одержал победу над пятым номером рейтинга ATP американцем Тейлором Фрицем со счётом 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).
Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:40 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 3
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Матч продолжался 2 часа 51 минуту. За это время Алькарас выполнил 13 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Фрица 19 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
За победу на третьем Уимблдоне подряд Карлос Алькарас поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия).
Комментарии
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