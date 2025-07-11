Карлос Алькарас обыграл Тейлора Фрица и вышел в финал Уимблдона-2025

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал Уимблдона-2025. В полуфинале он одержал победу над пятым номером рейтинга ATP американцем Тейлором Фрицем со счётом 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).

Матч продолжался 2 часа 51 минуту. За это время Алькарас выполнил 13 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Фрица 19 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За победу на третьем Уимблдоне подряд Карлос Алькарас поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия).