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Карлос Алькарас в третий раз подряд вышел в финал Уимблдона

Карлос Алькарас в третий раз подряд вышел в финал Уимблдона
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Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет в финале Уимблдона третий год подряд. Сегодня, 11 июля, в полуфинале он победил американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:40 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 3 6 6
6 		5 6 7 8
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В финалах 2023 и 2024 годов Алькарас встречался с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. В 2023-м Карлос победил в драматичном матче из пяти сетов — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4, в 2024-м испанец выиграл со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

В финале Уимблдона-2025 Карлос Алькарас поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия).

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