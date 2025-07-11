Карлос Алькарас в третий раз подряд вышел в финал Уимблдона
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Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет в финале Уимблдона третий год подряд. Сегодня, 11 июля, в полуфинале он победил американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).
Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:40 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 3
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|5
|6
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2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В финалах 2023 и 2024 годов Алькарас встречался с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. В 2023-м Карлос победил в драматичном матче из пяти сетов — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4, в 2024-м испанец выиграл со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).
В финале Уимблдона-2025 Карлос Алькарас поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия).
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