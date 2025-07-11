Карлос Алькарас в третий раз подряд вышел в финал Уимблдона

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет в финале Уимблдона третий год подряд. Сегодня, 11 июля, в полуфинале он победил американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).

В финалах 2023 и 2024 годов Алькарас встречался с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. В 2023-м Карлос победил в драматичном матче из пяти сетов — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4, в 2024-м испанец выиграл со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

В финале Уимблдона-2025 Карлос Алькарас поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия).