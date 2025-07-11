Алькарас стал самым молодым теннисистом в истории, одержавшим 10 побед над топ-5 на ТБШ

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас стал самым молодым теннисистом в истории, который смог одержать 10 побед над игроками из топ-5 рейтинга ATP на турнирах «Большого шлема», сообщает статистический портал Opta.

Сегодня, 11 июля, Алькарас обыграл пятую ракетку мира американца Тэйлора Фрица в полуфинале Уимблдона-2024 со счётом 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).

«С момента первой публикации рейтинга в 1973 году Карлос Алькарас (22 года и 56 дней) стал самым молодым игроком, одержавшим 10 побед на теннисистами из первой пятеркой рейтинга ATP на турнирах «Большого шлема», — говорится в сообщении.

За победу на третьем Уимблдоне подряд Карлос Алькарас поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия).