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Карлос Алькарас высказался о выходе в третий финал Уимблдона подряд

Карлос Алькарас высказался о выходе в третий финал Уимблдона подряд
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас заявил, что не думает о победной серии на Уимблдоне или результатах, а просто старается получать удовольствие от тенниса.

Сегодня, 11 июля, Алькарас обыграл пятую ракетку мира американца Тэйлора Фрица в полуфинале Уимблдона-2024 со счётом 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6). Ранее Алькарас выигрывал Уимблдон-2023 и Уимблдон-2024.

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:40 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 3 6 6
6 		5 6 7 8
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Не думаю о победной серии или результатах. Думаю о том, что это моя мечта. Поэтому я и стараюсь приносить на корт радость.

Новак против Янника — это сейчас одно из самых захватывающих противостояний в туре. Как большой фанат тенниса, постараюсь посмотреть как можно больше", — сказал Алькарас в интервью на корте.

За победу на третьем Уимблдоне подряд Карлос Алькарас поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия).

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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