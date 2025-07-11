Карлос Алькарас высказался о выходе в третий финал Уимблдона подряд

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас заявил, что не думает о победной серии на Уимблдоне или результатах, а просто старается получать удовольствие от тенниса.

Сегодня, 11 июля, Алькарас обыграл пятую ракетку мира американца Тэйлора Фрица в полуфинале Уимблдона-2024 со счётом 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6). Ранее Алькарас выигрывал Уимблдон-2023 и Уимблдон-2024.

«Не думаю о победной серии или результатах. Думаю о том, что это моя мечта. Поэтому я и стараюсь приносить на корт радость.

Новак против Янника — это сейчас одно из самых захватывающих противостояний в туре. Как большой фанат тенниса, постараюсь посмотреть как можно больше", — сказал Алькарас в интервью на корте.

За победу на третьем Уимблдоне подряд Карлос Алькарас поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия).