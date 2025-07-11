Три из четырёх финалистов Уимблдона играли в финалах травяных турниров в сезоне-2025

Три из четырёх финалистов Уимблдона в одиночных разрядах принимали участие в матчах за титул на травяных турнирах нынешнего сезона-2025.

В женском финале встретятся американская теннисистка Аманда Анисимова и полька Ига Швёнтек. В 2025 году Анисимова выходила в финал «пятисотника» в Лондоне (Великобритания), где проиграла немке Татьяне Марии. Швёнтек играла в финале турнира аналогичной категории в Бад-Хомбурге (Германия), уступив американке Джессике Пегуле.

В мужской финал Уимблдона вышел испанец Карлос Алькарас, который в июне победил на «пятисотнике» в Лондоне (Великобритания). Второй финалист решается в матче Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия), но в нынешнем сезоне ни один из игроков не выходил в финалы на травяных турнирах.