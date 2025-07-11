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Янник Синнер — Новак Джокович: итальянец выиграл первый сет в полуфинале Уимблдона-2025

Янник Синнер — Новак Джокович: итальянец выиграл первый сет в полуфинале Уимблдона-2025
Аудио-версия:
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В эти минуты на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходит полуфинальный матч на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встречается с представителем Сербии Новаком Джоковичем (шестой номер рейтинга).

В первом сете Синнер за 33 минуты одержал победу со счётом 6:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Янник Синнер — Новак Джокович.

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 18:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		5
3 		2
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Счёт личных встреч в официальных матчах — 5-4 в пользу Синнера (2-0 в пользу Джоковича на траве).

Победитель пары Синнер — Джокович поборется за титул со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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