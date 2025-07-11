Эмма Радукану пришла на полуфинал Уимблдона между Синнером и Джоковичем

Чемпионка US Open — 2021, 40-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану присутствует на полуфинале Уимблдона-2025 между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и шестым номером рейтинга сербом Новаком Джоковичем.

Фото: Кадр из трансляции

В первом сете Синнер за 33 минуты одержал победу со счётом 6:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Янник Синнер — Новак Джокович.

Эмма Радукану дошла до третьего круга на Уимблдоне-2025. Она проиграла белоруске Арине Соболенко.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).