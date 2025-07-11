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Синнер — второй игрок в истории, обыгравший Джоковича пять раз подряд на уровне ATP

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал вторым теннисистом в истории, который сумел обыграл серба Новака Джоковича в пяти матчах подряд на уровне ATP, сообщает статистический портал Opta.

Сегодня, 11 июля, Синнер уверенно победил Джоковича в полуфинале Уимблдона-2025 со счётом 6:3, 6:3, 6:4. Это пятая победа Янника над Новаком подряд. Ранее такой статистики добивался только Рафаэль Надаль в период с 2008 по 2009 год.

Счёт личных встреч в официальных матчах — 6-4 в пользу Синнера (2-1 в пользу Джоковича на траве).

В финале Уимблдона-2025 Синнер сыграет против второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).