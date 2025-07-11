45-летняя Винус Уильямс сыграет на турнире WTA-500 в Вашингтоне

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс примет участие на хардовом турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Об этом сообщила пресс-служба соревнований в соцсетях.

Турнир в Вашингтоне состоится с 19 по 27 июля. Действующей чемпионкой является испанская теннисистка Паула Бадоса, в финале обыгравшая чешку Мари Боузкову.

В последний раз 45-летняя Винус выходила на корт в марте 2024 года. Она получила уайлд-кард на хардовый турнир в Майами (США). Американка со счётом 3:6, 3:6 проиграла российской теннисистке 15-й ракетке мира Диане Шнайдер.