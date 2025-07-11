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Определились финалисты Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде

Определились финалисты Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде
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Стало известно, кто в 2025 году поборется за звание победителя теннисного Уимблдона — 2025 у мужчин. В финале сойдутся трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и пятикратный победитель мэйджоров, вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Теннис. Уимблдон — 2025, мужчины. Финал:

Янник Синнер (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Матч Синнера и Алькараса состоится в воскресенье, 13 июля.

Действующим чемпионом Уимблдона является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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