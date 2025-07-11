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Уимблдон-2025, мужчины: результаты игрового дня 11 июля

Уимблдон-2025, мужчины: результаты игрового дня 11 июля
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Сегодня, 11 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжился розыгрыш Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей 12-го игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, 1/2 финала. Результаты 11 июля:

  • Тейлор Фриц (США, 5) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 4:6, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8);
  • Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 6) — 6:3, 6:3, 6:4.

Финал между Синнером и Алькарасом состоится в воскресенье, 13 июля.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в финале Уимблдона-2024 обыграл серба Новака Джоковича.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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