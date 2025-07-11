Синнер обыграл Джоковича и впервые в карьере вышел в финал Уимблдона

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер одержал победу над шестым номером рейтинга сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдона-2025. Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась победой Синнера со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

За матч Синнер сделал 12 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Джоковича 12 подач навылет, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В финале Синнер сыграет против второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Матч за титул Уимблдонского турнира состоится в воскресенье, 13 июля.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).