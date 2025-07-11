Янник Синнер вышел в финал на четвёртом подряд турнире «Большого шлема

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет в финале на четвёртом турнире «Большого шлема кряду. Он стал самым молодым игроком в истории, которому покорилось это достижение.

Сегодня, 11 июля, в полуфинале Уимблдона-2025 Синнер одержал победу над сербом Новаком Джоковичем со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

23-летний Синнер выигрывал титулы на US Open — 2024 (обыграл американца Тейлора Фрица в финале) и Australian Open — 2025 (обыграл немца Александра Зверева). На «Ролан Гаррос» — 2025 в драматичном финале итальянец уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

За титул на Уимблдоне-2025 Янник Синнер вновь поспорит с Карлосом Алькарасом. Испанец с большим преимуществом ведёт в истории личных встреч — 8-4.