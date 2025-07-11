Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер вышел в финал на четвёртом подряд турнире «Большого шлема

Янник Синнер вышел в финал на четвёртом подряд турнире «Большого шлема
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет в финале на четвёртом турнире «Большого шлема кряду. Он стал самым молодым игроком в истории, которому покорилось это достижение.

Сегодня, 11 июля, в полуфинале Уимблдона-2025 Синнер одержал победу над сербом Новаком Джоковичем со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 18:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		3 4
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

23-летний Синнер выигрывал титулы на US Open — 2024 (обыграл американца Тейлора Фрица в финале) и Australian Open — 2025 (обыграл немца Александра Зверева). На «Ролан Гаррос» — 2025 в драматичном финале итальянец уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

За титул на Уимблдоне-2025 Янник Синнер вновь поспорит с Карлосом Алькарасом. Испанец с большим преимуществом ведёт в истории личных встреч — 8-4.

Материалы по теме
Синнер победил Джоковича и вышел в финал Уимблдона! Алькарас тоже выиграл. LIVE!
Live
Синнер победил Джоковича и вышел в финал Уимблдона! Алькарас тоже выиграл. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android