Янник Синнер вышел в финал на четвёртом подряд турнире «Большого шлема
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет в финале на четвёртом турнире «Большого шлема кряду. Он стал самым молодым игроком в истории, которому покорилось это достижение.
Сегодня, 11 июля, в полуфинале Уимблдона-2025 Синнер одержал победу над сербом Новаком Джоковичем со счётом 6:3, 6:3, 6:4.
Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 18:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
23-летний Синнер выигрывал титулы на US Open — 2024 (обыграл американца Тейлора Фрица в финале) и Australian Open — 2025 (обыграл немца Александра Зверева). На «Ролан Гаррос» — 2025 в драматичном финале итальянец уступил испанцу Карлосу Алькарасу.
За титул на Уимблдоне-2025 Янник Синнер вновь поспорит с Карлосом Алькарасом. Испанец с большим преимуществом ведёт в истории личных встреч — 8-4.
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