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Только 3 игрока в истории уступили меньше геймов, чем Синнер, на пути к финалу Уимблдона

Только 3 игрока в истории уступили меньше геймов, чем Синнер, на пути к финалу Уимблдона
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер проиграл 56 геймов на пути к финалу Уимблдона-2025. Сегодня, 11 июля, в полуфинале Уимблдона-2025 он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 18:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		3 4
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В истории Открытой эры только три теннисиста проигрывали меньшее количество геймов перед финалом, чем Синнер. Рекордсмен по этому показателю — швейцарец Роджер Федерер (52 гейма в 2006 году). По 54 гейма уступали американцы Джимми Коннорс (1975) и Джон Макинрой (1982).

В финале Уимблдона-2025 Янник Синнер сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Алькарас с большим преимуществом ведёт в истории личных встреч — 8-4.

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