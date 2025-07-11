Только 3 игрока в истории уступили меньше геймов, чем Синнер, на пути к финалу Уимблдона
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер проиграл 56 геймов на пути к финалу Уимблдона-2025. Сегодня, 11 июля, в полуфинале Уимблдона-2025 он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем со счётом 6:3, 6:3, 6:4.
Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 18:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|3
|4
6
Новак Джокович
Н. Джокович
В истории Открытой эры только три теннисиста проигрывали меньшее количество геймов перед финалом, чем Синнер. Рекордсмен по этому показателю — швейцарец Роджер Федерер (52 гейма в 2006 году). По 54 гейма уступали американцы Джимми Коннорс (1975) и Джон Макинрой (1982).
В финале Уимблдона-2025 Янник Синнер сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Алькарас с большим преимуществом ведёт в истории личных встреч — 8-4.
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