Синнер оценил повторение уникального достижения Джоковича, Надаля, Федерера и Маррея

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на факт, что стал лишь пятым теннисистом за последние 30 лет, которому удалось выйти в финалы турниров «Большого шлема» на всех трёх покрытиях.

С 1995 года это достижение покорялось только игрокам «Большой четвёрки» — сербу Новаку Джоковичу, испанцу Рафаэлю Надалю, швейцарцу Роджеру Федереру и британцу Энди Маррею.

«Хорошая компания. Это потрясающе. Это показывает, что я расту как игрок на всех покрытиях. Для меня это важнее — двигаться вперёд, продолжать работать. У меня было много проблем на этом покрытии, когда я начинал пять лет назад, я даже двигаться хорошо не мог. Сейчас двигаюсь намного лучше. Это всё часть процесса и я очень счастлив.

Мы с командой работаем каждый день ради нашей цели. Для меня это достижение многое значит. Мы стараемся идти вперёд, с улыбкой, это в нашем пути важнее. Да, это потрясающе», — сказал Синнер в послематчевом интервью.