Синнер: не знаю, будет ли финал Уимблдона лучше, чем на «РГ». Не думаю, что это возможно

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер ответил на вопрос, чего болельщикам стоит ожидать в финале Уимблдона-2025, в котором он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Синнер и Алькарас встречались в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Тогда в пяти сетах победил Карлос, отыгравшись с 0-2 по сетам и с трёх матчболов. Финал Уимблдона-2025 состоится в воскресенье, 13 июля.

— Чего ожидать в финале?

— Не знаю (улыбается). Вы видели последний финал, так что никогда не знаешь. Снова выйти на один корт с Карлосом — большая честь для меня. Мы с ним стараемся доводить себя до предела. Он — один из игроков, на которых я равняюсь. Мне нравится смотреть, как он выступает. Думаю, все согласны, что он талант. Надеюсь, будет хороший матч, как последний. Не знаю, будет ли лучше, не думаю, что это возможно. Но мы будем стараться показать максимум. Надеюсь, этот матч принесёт удовольствие и нам, и зрителям, — сказал Синнер в интервью на корте.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обошёл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).