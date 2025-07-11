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Определились соперницы Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс в финале парного Уимблдона

Определились соперницы Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс в финале парного Уимблдона
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Се Шувэй из Китайского Тайбэя и представительница Латвии Елена Остапенко вышли в финал Уимблдона-2025 в парном разряде. В полуфинале они одержали победу над чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тэйлор Таунсенд со счётом 7:5, 6:4.

Уимблдон — парный разряд (ж). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 19:40 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. За это время Се Шувэй и Остапенко выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 11. На счету их соперниц три эйса, три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх.

В матче за титул Се Шувэй и Елена Остапенко сыграют против российско-бельгийской пары Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс.

Календарь женского парного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского парного турнира Уимблдона-2025
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