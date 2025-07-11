Определились соперницы Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс в финале парного Уимблдона

Се Шувэй из Китайского Тайбэя и представительница Латвии Елена Остапенко вышли в финал Уимблдона-2025 в парном разряде. В полуфинале они одержали победу над чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тэйлор Таунсенд со счётом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. За это время Се Шувэй и Остапенко выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 11. На счету их соперниц три эйса, три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх.

В матче за титул Се Шувэй и Елена Остапенко сыграют против российско-бельгийской пары Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс.