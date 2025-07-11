Лишь один игрок в истории был младше Синнера в момент достижения финалов на всех ТБШ
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал вторым по молодости игроком, которому удалось выйти в финалы на всех четырёх турнирах «Большого шлема».
Сегодня, 11 июля, в полуфинале Уимблдона-2025 Синнер одержал победу над сербом Новаком Джоковичем со счётом 6:3, 6:3, 6:4.
Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 18:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
Моложе Синнера (23 года 318 дней) в момент выхода в финал на всех турнирах «Большого шлема» был только американец Джим Курье (22 года 308 дней). В топ-5 лидеров по этому достижению также входят испанец Рафаэль Надаль (24 года 88 дней), американец Андре Агасси (24 года 262 дней) и швейцарец Роджер Федерер (24 года 294 дня).
За титул на Уимблдоне-2025 Янник Синнер поспорит с испанцем Карлосом Алькарасом.
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