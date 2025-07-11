Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер установил уникальный рекорд после выхода в финал Уимблдона-2025

Янник Синнер установил уникальный рекорд после выхода в финал Уимблдона-2025
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер добился необычного рекорда после выхода в финал Уимблдона-2025. Он установил лучшее в истории достижение по наименьшему промежутку между первым финалом турнира «Большого шлема» и достижением финалов на всех четырёх мэйджорах.

Первый финал Синнера был на Australian Open — 2024. С тех пор прошло всего шесть «Шлемов», за которые итальянец успел выйти в финалы на всех остальных турнирах. До Синнера лучший результат по этому показателю принадлежал американцу Джиму Курье (9).

Швейцарцу Роджеру Федереру на это потребовалось 11 «Шлемов», сербу Новаку Джоковичу — 18, испанцу Рафаэлю Надалю — 20.

Материалы по теме
Синнер — в дебютном финале Уимблдона. В первых двух сетах Джокович был беспомощен
Синнер — в дебютном финале Уимблдона. В первых двух сетах Джокович был беспомощен
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android