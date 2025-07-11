Янник Синнер установил уникальный рекорд после выхода в финал Уимблдона-2025

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер добился необычного рекорда после выхода в финал Уимблдона-2025. Он установил лучшее в истории достижение по наименьшему промежутку между первым финалом турнира «Большого шлема» и достижением финалов на всех четырёх мэйджорах.

Первый финал Синнера был на Australian Open — 2024. С тех пор прошло всего шесть «Шлемов», за которые итальянец успел выйти в финалы на всех остальных турнирах. До Синнера лучший результат по этому показателю принадлежал американцу Джиму Курье (9).

Швейцарцу Роджеру Федереру на это потребовалось 11 «Шлемов», сербу Новаку Джоковичу — 18, испанцу Рафаэлю Надалю — 20.