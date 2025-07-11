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Синнер — самый молодой игрок в Открытой эре, который вышел в финалы четырёх подряд ТБШ

Синнер — самый молодой игрок в Открытой эре, который вышел в финалы четырёх подряд ТБШ
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал самым молодым теннисистом в Открытой эре, который выходил в финалы четырёх подряд турниров «Большого шлема». На момент этого достижения Синнеру исполнилось 23 года 318 дней.

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 18:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		3 4
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Сегодня, 11 июля, Синнер обыграл Новака Джоковича (6:3, 6:3, 6:4) и вышел в дебютный финал Уимблдона. Ранее итальянец играл в финалах US Open — 2024, Australian Open — 2025 и «Ролан Гаррос» — 2025.

Синнер по этому достижению опередил Роджера Федерера (24 года 294 дня), Новака Джоковича (25 лет 5 дней), Рафаэля Надаля (25 лет 227 дней) и Андре Агасси (29 лет 263 дня).

В финале Уимблдона-2025 Синнер сыграет против второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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