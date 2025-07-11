Синнер — самый молодой игрок в Открытой эре, который вышел в финалы четырёх подряд ТБШ
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал самым молодым теннисистом в Открытой эре, который выходил в финалы четырёх подряд турниров «Большого шлема». На момент этого достижения Синнеру исполнилось 23 года 318 дней.
Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 18:55 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
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Новак Джокович
Н. Джокович
Сегодня, 11 июля, Синнер обыграл Новака Джоковича (6:3, 6:3, 6:4) и вышел в дебютный финал Уимблдона. Ранее итальянец играл в финалах US Open — 2024, Australian Open — 2025 и «Ролан Гаррос» — 2025.
Синнер по этому достижению опередил Роджера Федерера (24 года 294 дня), Новака Джоковича (25 лет 5 дней), Рафаэля Надаля (25 лет 227 дней) и Андре Агасси (29 лет 263 дня).
В финале Уимблдона-2025 Синнер сыграет против второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.
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