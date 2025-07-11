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Новак Джокович ответил на вопрос о травме во время матча с Синнером на Уимблдоне

Новак Джокович ответил на вопрос о травме во время матча с Синнером на Уимблдоне
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал состояние своего здоровье в матче полуфинала Уимблдона-2025. Джокович уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру — 3:6, 3:6, 4:6.

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 18:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		3 4
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Насколько сильно физические проблемы мешали вам во время матча?
— Прилично. На корте были не очень приятные ощущения. Но я не хочу детально рассказывать о своей травме и жаловаться на то, что не смог показать свою лучшую игру. Хочу поздравить Янника с очередным отличным выступлением. Он вышел в финал, он был слишком силён. Я расстроен, что не смог двигаться так, как надеялся, — сказал Джокович на пресс-конференции.

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