Новак Джокович ответил на вопрос о травме во время матча с Синнером на Уимблдоне
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал состояние своего здоровье в матче полуфинала Уимблдона-2025. Джокович уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру — 3:6, 3:6, 4:6.
Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 18:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|4
6
Новак Джокович
Н. Джокович
— Насколько сильно физические проблемы мешали вам во время матча?
— Прилично. На корте были не очень приятные ощущения. Но я не хочу детально рассказывать о своей травме и жаловаться на то, что не смог показать свою лучшую игру. Хочу поздравить Янника с очередным отличным выступлением. Он вышел в финал, он был слишком силён. Я расстроен, что не смог двигаться так, как надеялся, — сказал Джокович на пресс-конференции.
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