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Новак Джокович: не собираюсь завершать карьеру на Уимблдоне. Точно планирую вернуться

Новак Джокович: не собираюсь завершать карьеру на Уимблдоне. Точно планирую вернуться
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович заявил, что матч в полуфинале Уимблдона-2025 не был для него последним в карьере на этом турнире. 38-летний Джокович потерпел поражение от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера — 3:6, 3:6, 4:6.

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 18:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		3 4
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Вам было бы грустно, если бы это был ваш последний матч на Центральном корте с таким окончанием?
— Мне было бы грустно, но, надеюсь, это не последний мой матч на Центральном корте. Сегодня я не собираюсь завершать свою карьеру на Уимблдоне. Точно планирую вернуться хотя бы ещё раз, — сказал Джокович на пресс-конференции.

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