Новак Джокович: не собираюсь завершать карьеру на Уимблдоне. Точно планирую вернуться

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович заявил, что матч в полуфинале Уимблдона-2025 не был для него последним в карьере на этом турнире. 38-летний Джокович потерпел поражение от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера — 3:6, 3:6, 4:6.

— Вам было бы грустно, если бы это был ваш последний матч на Центральном корте с таким окончанием?

— Мне было бы грустно, но, надеюсь, это не последний мой матч на Центральном корте. Сегодня я не собираюсь завершать свою карьеру на Уимблдоне. Точно планирую вернуться хотя бы ещё раз, — сказал Джокович на пресс-конференции.