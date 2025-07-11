«Смотрю на это как на невезение». Джокович — о физических проблемах в 38 лет

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о своей физической подготовке. Сегодня, 11 июля, в полуфинале Уимблдона-2025 он уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру — 3:6, 3:6, 4:6.

«Думаю, надо ещё раз все пересмотреть и вместе с командой и семьёй посмотреть, что делать дальше со своим расписанием, когда я хочу выйти на пик, как я хочу тренироваться. Если честно, не знаю, что я могу делать иначе, потому что я столько часов каждый день провожу, чтобы заботиться о себе… Я бы хотел бросить вызов всем в туре, заботится ли кто-то о себе лучше, чем я.

К сожалению, сейчас мне за это не воздаётся, с травмами на поздних стадиях «Шлемов». Но мне воздавалось долгие годы. Так что сейчас смотрю на это как на невезение. Но я столько получил от бога и от жизни за карьеру, что оказал бы медвежью услугу богу, телу и всему, что у меня было в карьере, если бы начал сейчас жаловаться на травмы. Потому что я так долго оставался в форме и провел невероятную карьеру.

Я просто стараюсь выжать максимум из того, что у меня осталось. Я только с корта, конечно, я расстроен. Даже если бы я был в форме, я бы не был фаворитом против Синнера. Но, думаю, у меня были бы хорошие шансы. Просто физический аспект меня беспокоит. Я хочу играть, я решительно настроен, но тело не хочет слушать», — сказал Джокович на пресс-конференции.