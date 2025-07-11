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«Баки наполовину пусты, когда выхожу на корт». Джокович — о матчах с Синнером и Алькарасом

«Баки наполовину пусты, когда выхожу на корт». Джокович — о матчах с Синнером и Алькарасом
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о невезении в главные моменты сезона-2025.

«Не думаю, что это невезение, просто возраст, износ тела. Хотя я о нем хорошо забочусь, последние полтора года реальность настигает меня, как никогда раньше. Мне тяжело это принять, потому что я чувствую, что когда свеж и в форме, то все ещё могу показывать очень хороший теннис. Я это доказал в этом году. Играть пятисетовики в этом году стало очень тяжело физически. Чем дольше длится турнир, тем хуже состояние.

Я доходил до полуфинала на каждом «Шлеме» в этом году. Мне приходится играть с Синнером и Алькарасом, эти ребята в форме, молоды и резки. А у меня ощущение, что баки наполовину пусты, когда выхожу на матч. Так матч выиграть невозможно. Что есть, то есть, надо это принять. Принять реальность и стараться выжать из нее максимум», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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