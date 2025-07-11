Впервые с 2008 года в финалах «РГ» и Уимблдона в одном сезоне сыграют одни и те же игроки

Впервые с 2008 года в финалах «Ролан Гаррос» и Уимблдона в одном календарном году встретится одна и та же пара игроков.

В финале Уимблдона-2025 встретятся первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй номер рейтинга испанец Карлос Алькарас, эти же теннисисты играли в финале «Ролан Гаррос» — 2025, в пяти сетах победил Алькарас.

В 2008 году в финале «РГ» и Уимблдона встретились Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Оба финала выиграл Надаль.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Алькарас. Мужской финал состоится в воскресенье, 13 июля.