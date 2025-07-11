Джокович назвал фаворита финала Уимблдона-2025 между Синнером и Алькарасом

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович выделил фаворита финала Уимблдона-2025 между первой ракеткой мира Янником Синнером и вторым номером рейтинга Карлосом Алькарасом.

«Думаю, отдам чуть больше предпочтения Карлосу в качестве фаворита, потому что он здесь взял два титула, и из-за того, как он играет и на какой уверенности сейчас. Но это очень небольшое преимущество, потому что Янник бьёт по мячу невероятно хорошо. Думаю, всё опять будет очень близко, как было в Париже», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Алькарас. Мужской финал состоится в воскресенье, 13 июля.