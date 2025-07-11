Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто выиграет Уимблдон-2025 в мужском одиночном разряде?

Кто выиграет Уимблдон-2025 в мужском одиночном разряде?
Комментарии

Сегодня, 11 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) завершились полуфинальные матчи на Уимблдоне-2025 в мужском одиночном разряде. За титул поборются первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй номер рейтинга испанец Карлос Алькарас, которые одолели Новака Джоковича и Тейлора Фрица соответственно.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Уимблдон-2025 в мужском одиночном разряде?»

Теннис, Уимблдон-2025. Мужской одиночный разряд. Финал:

Янник Синнер (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2)

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом турнира является Алькарас.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Материалы по теме
Синнер — в дебютном финале Уимблдона. В первых двух сетах Джокович был беспомощен
Синнер — в дебютном финале Уимблдона. В первых двух сетах Джокович был беспомощен
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android