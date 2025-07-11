Кто выиграет Уимблдон-2025 в мужском одиночном разряде?

Сегодня, 11 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) завершились полуфинальные матчи на Уимблдоне-2025 в мужском одиночном разряде. За титул поборются первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй номер рейтинга испанец Карлос Алькарас, которые одолели Новака Джоковича и Тейлора Фрица соответственно.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Уимблдон-2025 в мужском одиночном разряде?»

Теннис, Уимблдон-2025. Мужской одиночный разряд. Финал:

Янник Синнер (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2)

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом турнира является Алькарас.