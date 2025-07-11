Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Надеюсь, не проведём на корте снова 5,5 часов». Алькарас — о финале Уимблдона с Синнером

«Надеюсь, не проведём на корте снова 5,5 часов». Алькарас — о финале Уимблдона с Синнером
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас перед финалом Уимблдона-2025 против первого номера рейтинга Янника Синнера вспомнил финальную встречу с итальянцем на последнем «Ролан Гаррос».

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— Я не пересматривал наш с Янником финал на «Ролан Гаррос», только пару роликов видел, пару розыгрышей. Чуть-чуть. Но я до сих пор иногда думаю о том моменте. На данный момент это лучший матч, что я когда-либо играл. Не удивлён, что он довёл меня до предела. Жду этого и в воскресенье. Быть на пределе, быть на грани. Будет отличный финал, очень его жду. Надеюсь только, что мы не проведём на корте опять пять с половиной часов. Но если придётся, я готов, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Алькарас. Мужской финал состоится в воскресенье, 13 июля.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Материалы по теме
Синнер — в дебютном финале Уимблдона. В первых двух сетах Джокович был беспомощен
Синнер — в дебютном финале Уимблдона. В первых двух сетах Джокович был беспомощен
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android