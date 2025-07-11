«Надеюсь, не проведём на корте снова 5,5 часов». Алькарас — о финале Уимблдона с Синнером

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас перед финалом Уимблдона-2025 против первого номера рейтинга Янника Синнера вспомнил финальную встречу с итальянцем на последнем «Ролан Гаррос».
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— Я не пересматривал наш с Янником финал на «Ролан Гаррос», только пару роликов видел, пару розыгрышей. Чуть-чуть. Но я до сих пор иногда думаю о том моменте. На данный момент это лучший матч, что я когда-либо играл. Не удивлён, что он довёл меня до предела. Жду этого и в воскресенье. Быть на пределе, быть на грани. Будет отличный финал, очень его жду. Надеюсь только, что мы не проведём на корте опять пять с половиной часов. Но если придётся, я готов, — сказал Алькарас на пресс-конференции.
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Алькарас. Мужской финал состоится в воскресенье, 13 июля.
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