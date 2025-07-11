«Янник у сетки извинился за то, что я себя плохо чувствовал». Джокович о проигрыше Синнеру

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович раскрыл, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сказал ему у сетки после полуфинала Уимблдона-2025, в котором серб потерпел поражение.
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«Янник у сетки извинился за то, что я себя сегодня плохо чувствовал. Ему не за что извиняться. Он сегодня был молодец, да и последние полтора года он — лучший игрок в мире. У него будет шанс завоевать свой первый титул Уимблдона. Пожелал ему удачи, его первый финал здесь, уверен, он будет очень заряжен. После финала Синнера и Алькараса в Париже ожидания от этого финала большие. Это потрясающе, они сейчас на несколько уровней выше всех остальных», — сказал Джокович на пресс-конференции.
В финале Уимблдона-2025 Синнер сыграет против второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он победил серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).
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