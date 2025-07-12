Новак Джокович впервые с 2017 года не сыграет в финале Уимблдона
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович не вышел в финал Уимблдона впервые с 2017 года. В субботу, 11 июля, в полуфинале Уимблдона-2025 38-летний Джокович потерпел поражение от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера — 3:6, 3:6, 4:6.
Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 18:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
С 2018 по 2024 годы Джокович доходил как минимум до финала Уимблдона (в 2020-м турнир не проводился из-за COVID-19). Новак брал титулы в 2018, 2019, 2021 и 2022 годах. В 2023 и 2024 серб проигрывал в финалах испанцу Карлосу Алькарасу.
После поражения от Синнера Джокович заявил, что Уимблдон-2025 не стал последним в его карьере. Серб хочет вернуться на турнир как минимум ещё один раз.
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