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Димитров показал первое фото из больницы после снятия с матча с Синнером на Уимблдоне

Димитров показал первое фото из больницы после снятия с матча с Синнером на Уимблдоне
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Болгарский теннисист Григор Димитров в социальной сети опубликовал фотографию из больничной палаты.

34-летний Димитров из-за травмы снялся с матча 1/8 финала турнира, ведя 2:0 по сетам у первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Сегодня, 11 июля, Синнер обыграл серба Новака Джоковича и впервые в карьере вышел в финал Уимблдона.

Фото: Социальные сети Григора Димитрова

Григор Димитров получил частичный разрыв большой грудной мышцы. Характер травмы был установлен после тщательного обследования и консультации у одного из лучших врачей в этой сфере.

По первоначальным прогнозам врачей, Димитров должен успеть восстановиться к старту US Open — 2025, который начнётся 24 августа. Специалисты считают, что при правильной реабилитации Григор будет готов к старту хардового мэйджора.

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