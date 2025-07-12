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Синнер выиграл девять сетов подряд у Джоковича, Янник обошёл Федерера и установил рекорд

Синнер выиграл девять сетов подряд у Джоковича, Янник обошёл Федерера и установил рекорд
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал первым теннисистом в истории, который сумел выиграть девять сетов подряд у 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, сообщает статистический портал Opta.

Сегодня, 11 июля, Синнер в трёх сетах победил Джоковича в полуфинале Уимблдона-2025 со счётом 6:3, 6:3, 6:4. В прошлом очном матче Янник обыгрывал Новака в трёх сетах на «Ролан Гаррос» — 2025, перед этим в двух — на «Мастерсе» в Шанхае. А также выиграл первый сет у Джоковича из серии в полуфинале Australian Open — 2025 (победа 3-1 по сетам).

Синнер побил предыдущий рекорд Роджера Федерера — восемь подряд выигранных сетов у Джоковича в период с «Мастерса» в Монте-Карло-2006 и до турнира в Дубае-2007.

В воскресенье, 13 июля, в финале Уимблдона-2025 Синнер сыграет против второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Алькарас.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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